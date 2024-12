Hea saia, koogi, piruka valmistamise oskus on vaid mõne kliki kaugusel

Et õpilastel oleks midagi tänapäevasemat ja ühtlustatumat, mille järgi õppida pagariks ja kondiitriks, võttis Anneli Ummik koos kolleegidega kogu Eesti ulatuses ette projekti, kus on valminud seitse digiõpikut, mille järgi saab seda eriala õpetada. Õpikud on kättesaadavad HTM Moodle’i õpikeskkonnas, kuhu iga soovija pääseb registreerumise järel ID-kaardiga, ja ka e-Koolikotis. Osa sealseid kursusi on tunnustatud ka e-kvaliteedimärgiga.