KUULA | Vala välja!: Eesti esimene Cicerone Helen Aasmann räägib suu puhtaks – miks ikkagi õlu?

„Baltikumis on minuga koos nüüd kokku kaks sertifitseeritud õllesommeljeed, teine on Leedus. Skandinaavias on kümme sertifitseeritud õllesommeljeed ning üks Advanced Cicerone® ehk kolmanda taseme õllesommeljee,“ mainib Aasmann.

Certified Cicerone® taseme omandamise eelduseks on esimese taseme (Certified Beer Server) olemasolu, mille testi saab mugavalt internetis teha. Küsimused on õlle serveerimise, stiilide, pruulimise, koostisosade ja õllevigade kohta. Teine tase koosneb kahest testist – üks on umbes 150 küsimusega teooriatest, mis hõlmab samu teemasid nagu esimene tase, kuid vajab spetsiifilisemaid teadmisi.

Teine test on praktiline ning koosneb kahest osast, esimeses osas on degustatsioon, mille käigus tuleb ära tunda erinevaid stiile, õllevigu ning anda hinnanguid, kas õlu on kvaliteetne või on sellega midagi pruulimise või hoiustamise käigus nihu läinud. Teises osas on vaja näidata oma tehnilisi teadmisi: lahti võtta ja kokku panna mõni vaadisüsteemi osa, rääkida selle hooldusest, komponentide nimedest ja funktsioonidest.

