Õllesommeljee Helen Aasmanni kiindumus õlle vastu algas lühikesest koolitusest, nüüd omab ta ainsa eestlasena nimekat Cicerone sertifikaati

Cicerone Certification Program® loodi 2008. aastal USA-s ja see tegelebki ülemaailmse õllesommeljeede eksamineerimisega. Programmis on neli kvalifikatsioonitaset, kõige kõrgema ehk Master Cicerone® taseme on maailmas omandanud vaid 28 inimest. Aasmann omab selle teist taset ehk teda võib kutsuda kui Certified Cicerone.