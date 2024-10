RETSEPT | Kokka nagu MasterChef! Õie Pritsoni Prantsuse pistaatsia-rullbiskviit

Pistaatsia-rullbiskviit

2 Biskviidi jaoks kuumuta ahi 220 kraadini. Vahusta lauamikseris munavalged peaaegu lõpuni ja seejärel lisa tasapisi 40 g suhkrut. Teises kausis vahusta käsitsi 4 muna, 100 g suhkrut, jahu, sool ja 150 g pistaatsia jahu. Seejärel hakka järk-järgult munavalge ja suhkru massi lisama teisele munavahule. Kõige lõpus lisa ka sulatatud või. Sega rahulikult. Oluline on, et ei klopiks biskviidist õhku välja, vaid et kaks massi oleks segatud omavahel. Määri biskviit ahjuplaadile ja küpseta 220 kraadi juures 12 minutit. Ahjust tulnud biskviit kata paberiga, keera ümber teisele plaadile ja aseta kohe külma, sest sooja rulli ei saa kokku keerata ja kreem voolab välja.