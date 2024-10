Need lapsed, kes on saanud kokata ja kodustes töödes kaasa lüüa, on suurena enesekindlamad

Jah, kuigi vanemana tundub laste poolt segamini aetud köök veidi tüütu, on see omamoodi armas ka. Nad siiski tegutsevad ja tunnevad sellest nii suurt elevust! Ja veel rõõmustavam on laste uhke pilk, kui nad omatehtud toidu lauale panevad ja selle tegemisest vadistada tahavad.

Lapsena söögitegemisel on veel üks hea külg. Seal saavutab igaüks ühel hetkel vilumused ja oskused ja nendest õnnestumistest kogutud tundest ja enesekindlusest piisab, et lapsest ei kasvaks täiesti abitut täiskasvanut. Seda teemat on ka uuritud, kuidas need lapsed, kes koduseid töid sageli tegid, olid suurena vähem ärevad. Muidugi on söömine ja toit vaid üks tahk igas päevas, kuid kui kaasata oma lapsi tegevustesse, mida teevad ka suured, on see üks lihtsamaid ja loomulikumaid asju maailmas. Eraldi aega selleks niikuinii ei tule ja maitsev elu kestab tegelikult kogu aeg. Olgu lapsed siis mis tahes vanuses.