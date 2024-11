Toitumisterapeudi 5 soovitust viirustega võitlemiseks ning toidud, mis aitavad kiiremini terveks saada

C-vitamiini pole kunagi liiast, sest vesilahustuva vitamiinina vajame seda pidevalt. Immuunsusele lisaks vajame seda südameveresoonkonna toetuseks, kollageeni tootmiseks jm. Parimad allikad on need, mis on seotud bioaktiivsete ühenditega, st need on looduse poolt kokku pakitud. Kohalikud marjad, nagu must sõstar, astelpaju, pohlad, jõhvikad, vaarikad, on kindla peale minek. Eksootilistest viljadest on esikohal kiivid, ananassid ja seejärel tsitruselised. Köögiviljadest on esikohtadel paprikad, tšillid, tomatid, kapsalised, mida peaks sööma toorena, sest kuumtöödeles kaotame C-vitamiinist olulise osa.