RETSEPT | Baklažaan on nüüd oma parimas hinnas! Proovi riisikaussi baklažaani ja ülimaitsva maapähklikastmega

Baklažaani tume koor, mis võib olla lilla, must, punakas või lausa kirju, on antotsüaniinirikas (antioksüdant) ja see aitab meil raku kahjustustega võidelda. Head näitajad on baklažaanil aga kiudainete osas, mis hoiavad seedimise korras ja alandavad kolesteroolitaset. Polüfenoolid ja klorogeenhape aitavad hoida veresuhkrut kontrolli all. Samas on baklažaanis palju histamiini ja seega ei sobi see migreenikutele ega atoopikutele, kuigi küpsetamisel paljude reaktsioone tekitavate valkude aktiivsus nõrgeneb päris oluliselt.