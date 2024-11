Küttide juures lõunal: kuidas metsloomalihaga toimetada nii, et tulemuseks oleks imeliselt hõrgud road?

Eestis liigub metsades ligikaudu 15 000 jahimeest ja -naist, kes on oma peas paika loksutanud hulga teemasid eetikast kuni tervisliku toitumiseni. Ja nende järeldustel on jumet. Nii et etteruttavalt olgu kohe öeldud, et igal lihasööjal tasuks „kodustada“ omale jahimees. Kaupo ja Kaido eluviis lükkab ümber kummaliselt levinud mõtte, et ah, mis jahimeestel viga, nad saavad ju kõik metsast tasuta kätte. Oo ei!