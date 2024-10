Huvitav teada: miks üks eestlaste lemmikroogasid koorene kanapasta Itaalia köögi kokkadele üldse ei meeldi?

Möödunud nädala „Masterchef Eesti“ esimeses episoodis valmistas Alika koorest kanapastat. Kohtunike boss Orm Oja pidi selle peale südamerabanduse saama. Ka intervjuus Oma Maitsele ütles Orm, et koorene kanapasta on toit, mida ta mitte iial endale kodus ei valmistaks. Miks see kooslus nii teravaid reaktsioone esile kutsub?