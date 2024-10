Neli nutikat viisi, kuidas klassikaline pikkpoiss põnevamaks timmida

Pikkpoisi valmistamiseks saad kasutada nii veiseliha, sea-veiselihasegu, kanaliha kui ka meisterdada roa valmis hoopis tärkliserikastest ubadest või läätsedest. Baasretseptis on oluline arvestada siduva aine vajadusega. Enamasti kasutatakse selleks riivsaia või saiaviile, mida on immutatud kas piimas või vees – see lähenemine annab pikkpoisile mõnusalt pehme tekstuuri. Riivsai peab olema kindlasti värske, sest selle rääsunud maitse võib kõik hoopis ära rikkuda. Teisalt tea, et ka liiga suur munakogus võib pikkpoisi tuimaks ja kuivaks muuta. Kui lisad pikkpoisitaina hulka köögiviljapüreesid, tasub sinna segada ka 1–2 supilusikatäit tärklist, mis aitaks niiskust siduda. Samuti aitab tärklis vähendada pikkpoisist küpsemise ajal välja voolavat rasva ja tulemuseks on veidi mahlasem kõhutäis.