Kuidas tunda ära kvaliteetset kardemoni? Retsept: pardikoivad kardemoni ja apelsiniga

Kardemoni jaotatakse kahte tüüpi: mustaks ja roheliseks. Musta kardemoni nimetatakse ka Nepali kardemoniks, see on tavaliselt suitsuse iseloomuga ja maitselt tekitab suhu hoopis teatud jahedustunde nagu münt. Roheline kardemon on enam levinud Skandinaavia maades, kuna selle maitse on vähem agressiivne kui sügavama ja teravama maitsega mustal kardemonil. Rohelist kardemoni vahel ka pleegitatakse, sel juhul nimetatakse seda valgeks kardemoniks. Rohelise kardemoni kupraid müüakse klaastopsikutes ka meie suuremates poodides. Kardemon on maailmas kalliduselt kolmas vürts vanilli ja safrani järel.