Mehelik mees sööb burksi ja naiselik naine salatit? Toitumisterapeut selgitab, miks sotsiaalne surve söömisele on endiselt soopõhine

Meeste lohutustoiduks on kodused, juba lapsepõlvest tuttavad lihatoidud, mida valmistas ema või vanaema: kotletid, lihapallid, hakklihakaste, pikkpoiss, sibulaklops jt. Neile on lisandunud pitsad, burgerid, hot dog’id koos õllega, mis on omalaadi sõltumatuse ja iseseisvuse väljendus. Aga kindlasti on eined enamasti ikka lihasisaldusega.