KÜPSETAMINE | Pilvpehmed pärmitainapirukad

Nii soolased kui ka magusad lahtised ja kinnised pirukad küpsevad sellega kohevad ja tainas on tänu hapukoorele õrnalt maitseküllane. Magusaid pirukaid tehes on täidise magusus neutraalse tainaga heas tasakaalus. Aga kui oled suur maiasmokk, võid muidugi paar lusikatäit suhkrut ja ka vanillsuhkrut tainale lisada. Keeruka kringli punumiseks on see tainas liiga pehme ega hoia vormi.