Käes on aeg, kus kodudes on valmimas mitmesugused seenehoidised. Tõeline luksus on pakkuda talvisel pidulaual enda korjatud ja hoidistatud seeni – seda osatakse külaliste seas hinnata. Igal aastal saab seenehoidistest mürgistusi aga kümneid inimesi. Mürgistusohu vältimiseks on vaja teada mõnda tarkusetera.