Kell on 21 tuuris, taevas sirab superkuu, tuues või luues killukese romantikat muidu pimedasse argiõhtusse, vananaistesuve ilm on ilus, sääsed ei söö, herilased ei ründa, keegi ei karju (vähemalt praegu mitte), ohumärke õhus pole ja 30–40 reeglina tumedamates riietes inimest on rivistanud end paekivimüüritise äärde, kus seisavad leplikult ja lõpmata kannatlikult, oodates midagi tähtsat. Mõni ajab teistega juttu, teine seisab omaette, kuid üldiselt tundub, et kogu see seltskond on vähemalt nägupidi üksteisele teada-tuntud.