Mida peaks teadma maisitärklisest?

Amülopektiin ja armuloos on maisitärklises leiduvad süsivesikud, millest üks on harulise, teine sirge ahelaga, aga mõlemad annavad geelja tulemuse, kui puutuvad kokku vedelikega. Seepärast kasutatakse maisitärklist kastmete, suppide, kissellide paksendamiseks ja see sobib ka kreemide paksendamiseks. Erinevalt kartulitärklisest tuleb maisitärklist vedelikule lisades seda ka paar minutit keeta, et see pakseneks.