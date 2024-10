Uuring tõi välja paastumisjärgsed ohud soolestikus: kuidas ja mida süüa, et endale puhastuse järel mitte kahju teha?

Vahel võivad healoomulised kasvajad muutuda halvaloomulisteks ja vajavad seetõttu suurt tähelepanu. Kuigi enamasti uuritakse paastuaegseid muutusi, vaadeldi selles uuringus 24-tunnise paastu järel söömisega alustamise mõju. Igasuguse paastumise juures tuleks meeles pidada, et sel ajal on vaja vett juua, et vältida veetustumist, mis omakorda tõstab kõhukinnisuse ohtu. Leidub uuringuid, mis toovad esile lühiajalise paastumise positiivse mõju soolestiku põletiku vähenemisele ja mikrobioomi kohanemisvõime suurenemisele, aga nagu ikka, võib olla asjal mitu poolt ja meie organismide erinevus ja seisund võib paastu korral erinevalt reageerida. Alati on vaja rohkem teadusuuringid, enne kui saame midagi tõsikindlat väita.