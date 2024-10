Suvi on lahkunud, aga Itaalia meeleolud õnneks veel kestavad

Itaalia teemalauda saab nautida Tallinki kruiisilaevade buffet’-restoranis Grande Buffet laevadel Baltic Queen, Silja Symphony, Silja Serenade ja Victoria I. „Itaalia köök on eelkõige kõrge kvaliteediga toorained ja naturaalsed maitsed,“ ütleb Joonas Maunula, Tallinki laevastiku loovpeakokk, kes on oma ametioskusi täiendanud ka Põhja-Itaalias ühes kokakoolis. Tema teemalauas aga pole tähelepanu mitte pitsadel ja pastadel, vaid pigemini teistel Itaalia köögi klassikutel, nagu bruschetta’d tomati ja basiilikuga, baklažaanivormil, mereannipajal, tiramisul ja biscotti-küpsistel. Lisaks pakutakse Itaalia-teemalisi erikokteile ja Limoncello maitsega mokteili. Üle tasub vaadata ka laevapoodide veiniriiulid, kust leiad nii mõnegi suurepärase Itaalia veini imehea hinnaga. Üks neist on osutunud ka kaptenite lemmikuks – Giuseppe Campagnola Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2020. Selle veini võid ka aastateks küpsema jätta, sest veinis on kõik olemas, et muutuda eriliselt väärika maitsega gurmeeveiniks.