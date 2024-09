Kodune labor täistuuridel tööle: viimastest kasvuhoonetomatitest hapenda kõhusõbralikku ketšupit ja tervislikku tomatiäädikat

Ketšupit kasuta nagu ketšupit ikka. Tomatiäädikat kasuta salatikastmetes ja vinegrettide tegemisel, nõrista grillitud-röstitud köögiviljadele, marineeri sellega mereande, nt kasuta laimi ja sidruni asemel ceviche’s. Lisab õrna tomati maitset ja on eriti hõrk. Hapendatud ketšupi muudab eriti tervislikuks see, et ketšupis on terved viljad koos koorte ja seemnetega – see tähendab korralikku kogust kiudaineid.