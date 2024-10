SALAKUULAJA | Porto Franco ehitustandri keskel on end sisse seadnud erakordselt häid maitseid pakkuv restoran UDU

Porto Franco restoranidel pole kerge. Piirkonna ehitustööd venivad ja venivad ja lõppu pole näha. Meile endalegi üllatuseks on UDU seal tegutsemas kui peidetud pärl. Modernse sisekujundusega ruum koosneb maast laeni akendest, betoonhallidest seintest, šokolaadipruunist geomeetriliste kujunditega baari- ja köögiletist. Puitkattega laudadele on suunatud mustad kohtvalgustid, istuda saad peentel metalljalgadel mustadel toolidel. Selles kõiges on õhulisust ja suurlinlikkust, kus peategelaseks on restoranimelu ise. Kõlaritest lainetab interjöörile tooni andev muusika, oleme juhatatud lauda ja juba saabuvad mokteilid, mis on peened nii välimuselt kui ka maitselt: parajalt jahedad, hapukasmagusad, värskendavad ja annavad õhtule kohe õige stiilisuuna sisse.