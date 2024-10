Kas sinu magu vaevab ala- või ülehappesus? Mida süüa, kui kõhus kas kõrvetab või puhitab?

Maohape on väga happeline, lausa söövitav (pH 1–3), et sundida valke ilusti aminohapeteks lagunema. Selleks, et see magu ennast ära ei seediks, on mao sisekest vooderdatud kaitsva limakihiga. Maolimaskesta põletik on gastriit, mis võib tekitada maohaavandeid, mille põhjuseks võib olla viirus- või bakteriaalne infektsioon (nt Helicobacter pylori), liigne alkoholi tarbimine, stress või trauma, pidev kokkupuude ärritavate ainetega nt ravimid, nikotiin ja ebasobiv toit.