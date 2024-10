Oma Maitse toimetus vaatas-nuusutas-maitses üle Eesti enimostetud leivad. Selleks küsisime suurematelt kaubanduskettidelt nende suviseid müügitoppe ja pidime tõdema, et pilt on üsna ühtlane: kaubakettide külastajate esikümne tooted erinesid üksteisest vaid toote-paari võtta. Hea meel on ka selle üle, et kuigi leivavalik võtab poes silme eest kirjuks, on eestlaste maitse-eelistused pigem tervislikud.