Hunnitult hea! Porgandikook jääb alati mahlane ja pehme

Porgandid on täis vitamiine, mineraale ja antioksüdante, mis meie immuunsust toetavad. Need on head meie silmanägemisele ja ka südame, neerude ja maksa tervisele. Tervislikkuse poolest on tõenäoliselt tähtsaim roll alfa- ja beetakaroteenidel. Kusjuures viimastest saad suuremat kasu siis, kui porgand on hakitud või kuumutatud. Pean tunnistama, et ka porgandikoogid on ühed minu lemmikud. Nende puhul võin alati kindel olla, et kook jääb mahlane ja pehme!