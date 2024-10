Hea nipp! | Taine kanaliha pehmeneb juba enne ahjus küpsemist peti sees muredaks

Lihtsalt heldima paneb, kui suus sulavalt õrn, mahlane ja krõbeda nahaga on see kana, mille maitsestamiseks on kasutatud vaid soola ja petti, ei muud! Isegi musta pipart ei lisata, rääkimata karrist või muudest tugevatest maitsetest. Petikana meenutab kanaliha enda ehedat maitset esile toova mekiga seda õiget vana aja grillkana.