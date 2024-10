TOIDUKUNSTNIK | Ilma Maru Metspaluta poleks Eestis toidupoeesiat olemas

Kui Marul puuduvad talvevarusid, siis on ta pidetu. Sügist ei saa eksisteerida ilma kuivatatud ürtide, sügavkülmas marjade ega keldris kurkideta. „Mul peavad olema valged sõstrad, punased sõstrad, lillat basiilikut, rohelist basiilikut. See on see minu hingerahu. Ma olen rott või siil.“