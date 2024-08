Kuidas kooliasjade kulu kontrolli all hoida? Suurpere ema räägib, kuidas nad said endalegi üllatuseks kooliasjad sel aastal oluliselt väikema summa eest ostetud

Kas kooliasju valib teie peres eelkõige laps või teed siiski sina emana otsuse?

Mida sina suurpere emana kooliasjade valikul jälgid?

„Eelkõige on minu jaoks on oluline, et laps oleks toodetega rahul ning kvaliteet oleks väga hea. Otseselt eelarvet kooliasjade ostmiseks me pole teinud, kui vaja, siis vaja ja ostame. Muidugi päris segaseks end maksta ka ei taha, et lihtsalt firmamärgi pärast mingeid tooteid osta. Õnneks ka laps on sama meelt ning vaikselt hakkab tajuma raha väärtust,“ on pereema rahul, et kulu kooliasjadele ei kipugi tänu mõistlikutele valikutele ülemäära suureks minema.