Kuidas pere toidukulud kontrolli alla saada? 5 lapse ema jagab nõuandeid

Milline on teie pere?

Millised on peamised raskused suurpere toidukulude kontrolli alla hoidmisel?

„Peamiseks probleemiks toidukulude kontrolli all hoidmisel oli see, et me otseselt ei jälginudki palju reaalselt toidule kulub. Mina pereemana toitu ei ostnud, sest mees töötab linnas ja tuli üldjuhul alati poekottidega koju. Uskusime, et ju see summa 1500€ kanti jääb.“ kirjeldab Kristiina, kuidas nad alustasid oma rahaasjade ülevaatamisega.

Oled väljakutset teinud nüüd juba 2 nädalat. Millised on sinu peamised säästunipid, et toidukulusid vähendada?

Kristiina toob välja 3 tähtsat nippi, mis on neid aidanud „Meie puhul kõige suuremaks nipiks, kuidas toidukulusid vähendada on kindlasti see, et koostan nädalamenüü nimekirjana, mitte kuupäevaliselt. Nii on mugav vastavalt kõlblik kuni kuupäevale toite sättida. Lisaks on toidu koju tellimine väga palju aidanud. Poes ikkagi tekib emotsioonioste. Eriti raske on poes koos 5 lapsega käia, sest isegi kui nimekiri on kaasas, suudavad rüblikud ikka mõne asja ostukorvi sokutada. Viimaseks tähtsaks punktiks on kindlasti see, et tarbiks toiduaineid võimalikult lõpuni ära. Mul on tulemas Instagramis ka selleteemaline live koos personaalkokaga.“