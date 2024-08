Eestis elav Tai kokk annab nõu, kuidas Tai toitude jaoks kookospiima valida

Tailanna Chitralada Pensuk, tuntud kui Chichi, on kokk ja iEatThai toiduvalmistamise platvormi looja. Chichi on elanud Eestis 12 aastat ning tema suur soov on tutvustada eestlastele Tai kööki ja kultuuri. Tema sõnul on Tai toit kiiresti leidnud tee nii eestlaste südametesse kui ka köökidesse.