Tai restorani NOK NOK peakokk õpetab: viis kõige olulisemat asja, mida iga eestlane peaks Tai toidu kohta teadma

Khampan Pukdangpan alustas koka karjääriga juba 10aastaselt, olles sel ajal kokk tervele kooli kollektiivile, 12aastaselt töötas ta juba restoranis. Teguviis, mis Eestis oleks täiesti ennekuulmatu, on tippkokale toonud tänaseks tohutu edu.Oma enam kui 20-aastase karjääri jooksul on ta töötanud nii Maldiividel, Abu Dhabis, Dubais kui ka mitmetes teistes riikides. Seetõttu ei piirdu Khampani kokkamisoskused vaid Tai köögiga, ta on väga osav ka Itaalia toidu valmistamisel, ent tema lemmikuks on hoopiski Jaapani köök.