Tippkokk Silver Saa ja toitlustusettevõtja Toomas Lillemets avavad Arteri kvartalis uue restorani

Uus söögikoht luuakse koostöös toitlustusettevõtja Toomas Lillemetsaga, kes seni on töötanud cateringi-valdkonnas. „Unistus oma restoranist on juba ammu olnud väga suur. Minu enda kirglik suhtumine toidukultuuri ja teadmine Silveri pühendumisest inspireerisid oma kohta avama,“ lausus Aroma juht Lillemets.

Pagarikoda ja restorani iseloomustab vahemere köök, mis on inspireeritud itaalia, hispaania, kreeka, prantsuse ja türgi maitsetest. „Külastajad saavad rännata mööda maailma ja nautida autentseid kohalikke maitseid, mis sobivad nii hommiku-, lõuna- kui ka õhtusöögiks. Värskus ja tasakaal on meie menüü võtmesõnad ehk värskeid kergemaid roogasid ja lisandeid tasakaalustavad toitvad käsitööpastad ja elaval tulel valmistatud pizzad,“ kirjeldas Saa ning lisas, et menüü koostamisel on arvestatud nii tänapäeva toidutrende kui ka tarbijate toitumisharjumusi.

Arteri kvartali projektidirektor Allan Remmelkoor usub, et loodav pagarikoda ja restoran täiustab kvartali visiooni olla Tallinna uusim südalinna kohtumispaik. „Meie soov algusest peale on olnud luua keskkond, mis on avatud nii linnakodanikele, kvartali töötajatele kui ka turistidele. Toitlustuskohtadel on oluline roll sellise olustiku loomisel, sest me kõik soovime ju nautida häid maitseid õdusas atmosfääris keset linnamelu,“ lausus Remmelkoor.

Aroma juht Toomas Lillemets usub, et Arteri kvartal on kogukonna kohtumispaik ja restoran selle keskpunkt. „Soovime luua sooja, südamliku ja avara atmosfääriga koha, kus inimesed saavad suhelda ja tunda rõõmu heast toidust. Meile on oluline pakkuda külastajale toidunaudingut ja rahu keset kaasaegset sisekujundust. Me ei väljenda loovust ainult toidu valmistamisel, vaid ka ruumide disainis, atmosfääris ja teeninduses,“ selgitas Lillemets.

Pagarikoda ja restoran Aroma avatakse Arteri 1. korrusel selle aasta novembris. 500 m2-l paiknev restoran mahutab korraga sööma 230 külalist.