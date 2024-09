Taimetoit | Kapsarullid läätsede ja kartuliga

Kapsarulle saab täita riisi, tatra, aga ka läätsedega. Kapsarulle võid küpsetada riivitud juustuga ülepuistatult ja valmis hautada ka tomatikastmes. Võimalusi on nii palju, et roast saab vormistada ka pidulikke variante. Siinne täistaimne toit on üle puistatud vürtsköömnete ja mooniseemnetega, mille eeterlikud õlid saavad üles äratatud kuumas õlis kuumutades. Imeline!