Milliseid vidinaid ja seadmeid vajad, et teha kodus ise õunamahla?

Õnneks on olemas palju asju, mis ajas väga palju ei muutu meie kiirel ajal. Mahlategemine ja -pressimine on hästi traditsiooniline tegevus, põhimõte on läbi aastakümnete ja -sadade jäänud samaks. Nagu ikka, koosneb õunamahlategu kahest põhilisest tegevusest: kõigepealt õunte purustamine ja siis selle purustatud massi pressimine. Sellest lähtuvalt on vaja õunapurustajat ja mahlapressi. Õunad tuleb kindlasti purustada, riivimine või noaga lõikamine ei anna õiget tulemust ja mahla sel teel kätte ei saa.