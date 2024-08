Seda hapukasmagusat kastet on õige aeg valmistada just siis, kui suveõunu ja kasvuhoonelõhnalisi tomateid jagub küllaga. Ei tasu ära ehmatada üsna pikast koostisosade nimekirjast, lõviosa on siin vürtsidel ja maitseainetel. Soovitan kõiki neid kasutada, sest kooslus saab tõesti meeliülendav.