Tõstame kokkamise taset ja õpime maitsestama. Mis on mirin, kuidas seda kasutatakse ja imeheade pelmeenide retsept

Mirinit ehk magusat riisiveini kasutatakse Jaapanis laialdaselt. See maitselisand on ka gluteenivaba ja jõudis meie köökidesse sush’ide valmistamise kõrgajal. Mirinit lisatakse köögivilja- ja liharoogadele, sellega maitsestatakse suppe, kastmeid, sushi-riisi. Eriti hea on seda kasutada köögivilja- ja kalaroogades, kuhu tekib mõne törtsu lisamisega kohe juurde mõnusat umamist maitset. Mirin on sarnane sakega, kuid vähesema alkoholi- ja suurema suhkrusisaldusega. Õige mirin toiduvalmistamiseks on hon-mirin, mis on saadud riisi kääritamisel, kus magusus tekib käärimisprotsessi käigus ja suhkrut juurde ei olegi vaja panna. Mirini alkoholisisaldus on umbes 14%.