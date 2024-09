Õunakoogiralli kestab veel! Viis kõigile küpsetajatele jõukohast retsepti, mis pakuvad nii rõõmsat äratundmist kui vahvat maitseüllatust

Mida õuntega kokku sobitada? Kaneelist ei saa üle ega ümber, see on selge. Kellele kaneel ei sobi, siis ka kardemon ja muskaatpähkel annavad mõnusaid maitsekooslusi. Lisaks veel ingver, mis saab õunaga äärmiselt hästi läbi nii värskelt riivituna kui ka jahvatatud pulbri kujul. Vanill sobitub õunaga eriliselt hästi siis, kui valmistad koogile vanilliga maitsestatud kreemja kastme. Aga ka tavalised biskiiditainast koogid saavad maitseõhulisust juurde just vanillist.