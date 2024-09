Peidetud hüdrogeenitud rasvad ehk margariinid on viinud rasvade kiirele ületarbimisele. Mida teha?

Margariini on defineeritud kui määritavat rasva ja vee emulsiooni, milles on vähemalt 80% rasva (faolex.fao.org). Nn võileivamargariinid on rasvamäärded, aga füüsikaliselt on tegu nn vesi-õlis-emulsiooniga. Lahjades määrdesegudes on vett rohkem kui rasva – 40%.