Kohevad saiad sünnivad tainast hellalt poputades

Oluline on eristada ka jahusid, mida küpsetistes kasutada. Kõige paremate küpsetusomadustega on nisujahu, kuna selles sisaldub sidevalk või ka kleepvalk ehk gluteen. Parim sidusus tuleb nisutera tuumast. Sageli lisatakse erinevatele jahudele ka nisujahu just selleks, et küpsetamisomadusi parandada. Nisu proteiinisisaldus jahus võib varieeruda sõltuvalt sordist või keskkonnaoludest. Kuiva ja sooja kliimaga maades on nisul suurem proteiinisisaldus. See seletab ka seda, miks Prantsuse ja Itaalia küpsetised maitsevad nii imeliselt ja kerkivad hästi kohevaks.