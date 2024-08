Hitt külaliste seas | Julia Laffranque`i suur menuk - munasalat maisi ja merikapsaga

„Kuna meil endal kasvab merikapsas Saaremaa kodus kaldal kivide vahel, siis on üks komponent kohe oma aiast võtta. See salat on olnud külalistele suureks üllatuseks, meeldib neile ja nad tõstavad seda omale alati juurde. Praegu tegin salati poest ostetud merikapsaga, sest originaali enam polnud sügavkülmas ja Saaremaale praegu ei jõudnud – aga pole üldse nii hea ja jääb liiga soolane. Ikka õige peab olema.“