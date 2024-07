Toidukultuur Julia Laffranque pilgu läbi: millest räägivad üsna erinevad prantslaste ja eestlaste söömistavad ja hoiakud?

„Valgel laual rätiku all palav leib. Madal on uksepiit, lapsed on läinud siit ...“ laulab palju aastaid Strasbourgis Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik olnud ja praegu Eestis riigikohtus tegutsev Julia Laffranque kõlava häälega, kui suunab mõtted kodumaise toidu poole. See ei pea laulus nende pere kohta muidugi üldse paika, et lapsed on läinud. Vastupidi, Julia elab oma prantslasest abikaasa ja kolme pojaga – 15-aastaste kaksikute ja kuueaastase pesamunaga – nüüd siin Tartus.