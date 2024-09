RETSEPTID | Magusad peedid poevad mitmekülgsetesse salatitesse. Millised kombod on kindla peale minek?

Mind tabab kõige suurem peediisu alati siis, kui turu viimane lillelett on end suvise ereda värvimöllu asemel sättinud soojadesse ja veidi koltunud kollastesse-oranžidesse sügistoonidesse. Sel ajal heljub juurikaleti ümber selline eriline maa lõhn! Teate ju küll, see, mida linnas nii harva tunneb, aga maal saab sõõrmetesse lausa nimme tõmmatud: paks ja tummine mulla lõhn, milles on ühekorraga tunda nii rammusat elu kui kõdunemist. Lõhn, mis annab märku, et härmas hommikud ja tuules pöörlev kuldne lehekarussell pole enam kaugel. Parimas vormis peedil ongi just seesama lõhn. Ja parimas vormis peedist saab teha imelisi peedisalateid!