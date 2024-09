Ettevaatust, sool?! Kas soola söömise paanikaks on alati põhjust?

Lahinguid peetakse soola pärast ka praegu, aga meditsiinis ja toitumisteaduses, kuna pole ühtset arusaama, kui palju soola siis ikkagi on see tervislik kogus, mida inimestele soovitada. WHO ja Euroopa Toiduohutusamet soovitab tarbida alla 5 grammi soola päevas, Ameerika Südameliit on aga arvamusel, et tervislik oleks saada 2,3 grammi või vähem. Põhjamaades on soola tarbimine mõõdukam, Aasias kõige suurem – üle 12 grammi päevas. Euroopas tarbitakse 10–15 grammi soola päevas inimese kohta ja viimase Tervise Arengu Instituudi uuringu (2021–2022) kohaselt tarbib Eestis mees 12 ja naine kaheksa grammi soola päevas, mis on meie toiduruumis endiselt tervislikkuse vaatevinklist liiga palju.