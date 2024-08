Kodune gurmee | Kondenspiimajäätis mee, laimi ja törtsukese džinniga

Kondenspiimaga jäätist on kordi lihtsam teha kui klassikalist jäätisesegu koorest ja munakollastest. See naksakalt maitsestatud siidine jäätis sobib sumedal südasuvel nii igapäevaseks magusaks kui pidulikuks puhuks. Törts alkoholi ei lase jäätisel kivikõvaks külmuda, vaid see jääb mõnusalt suussulav.