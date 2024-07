Hapukoort saadakse rõõsa koore hapendamisel Lactococcus lactis’e nimelise piimhappebakteriga. Selline fermentatsioon toimub 20–45 oC juures, sest see on neile bakteritele kõige meelepärasem ja toimub seni, kuni piimhappesisaldus on vähemalt 0,5%. Need bakterid aitavad lõhustada laktoosi, valke ja lipiide ehk rasvu.