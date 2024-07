TUNNE TOITU | Toiduteadlased selgitavad põhjalikult: miks marjad on paremad kui puuviljad?

Ei ole olemas ühte supermarja, igas marjas on erinevad ühendid. Tervisliku valiku võti peitub mitmekesises toitumises, seega on soovitatav süüa võimalikult eri värvi marju. Üks võtmeühendite grupp on antotsüaniinid, mis on keemiliselt polüfenoolid ja annavad hapudele marjadele iseloomuliku violetse värvi. Antotsüaniinid omavad antioksüdatiivset aktiivsust ja reguleerivad hormonaalseid protsesse, sh söögiisu ja lipiidide ainevahetust. Loomkatsed on näidanud, et antotsüaniinide sisalduse suurendamisega toidus on võimalik kaalu langetada. Antotsüaniinide ainevahetuses on oluline roll ka soolebakteritel, kes vabastavad antotsüaniine glükosiidides. Tänu sellele avaldub antotsüaniinide bioaktiivsus. Antotsüaniinide hea omadus on ka antimikroobne aktiivsus, seda just mõne patogeense bakteri vastu.