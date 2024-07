TUNNE TOITU | Miks marjad on paremad kui puuviljad?

Eestis algab suvi maasikatega, varane söödav mari on ka kuslapuul ja suve keskel saavad valmis imehead sõstrad, mis on meile peamised C-vitamiini ja antioksüdantide allikad. Peotäis ehk umbes 100 g kibuvitsamarju, musti sõstraid, astelpajumarju või murakaid võib katta päevase C-vitamiini vajaduse täies ulatuses. Sama kogus õunu, pirne ja kirsse seevastu katab C-vitamiini päevasest vajadusest ainult 5–10 protsenti. Samuti on marjad head K- ja E-vitamiini, kiudainete ning mineraalainete (kaalium, raud) andjad.