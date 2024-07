Ära lase end ninapidi vedada! Zero-jookide petlik pale olgu sulle alati teada

Suhkrumaksu hirmus tuleb järjest rohkem poodidesse tooteid, millelt loeme „ilma lisatud suhkruta“. Kas tõesti saame siis vähem kaloreid ja kaal ei suurene või siis lausa langeb kolinal? Magusaineid on aga ka ravimites, närimiskummides ja isegi vitamiinitablettides. Olukord teeb kohati täiesti nõutuks – miks ometi! Usu või mitte, kunstlik magusaine ei aita kaalu langetada! Ka sportlased, kes muidu eelistavad tervislikke toiduvalikuid, on pööranud kalorivaba magusaine usku, lootes minimeerida süsivesikute hulka, kuid nii seavad nad oma lihaste taastumisprotsessi treeningujärgselt tõsiselt ohtu. Kunstlik magusaine on tõeline suurpettur, kes külvab enda ümber ainult kaost ja hävingut.