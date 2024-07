RETSEPTID | Suve lemmikud tomati- ja kurgihoidised, millel on alati minekut

Kindlasti on igal perenaisel oma ajatud ja eatud retseptid, mida ikka ja jälle tehakse ja mille järgi tehtut pere ja sõbrad ikka küsivad, aga kui vahel tekib soov midagi põnevamat katsetada, siis siin on mõni pisut teistmoodi võimalus. Vahel on põnev maitsemeeli üllatada.