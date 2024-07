Kooliaiad on tagasi! Rohenäpluse kasvatamine ühendab õppimise ja kogemise

Sõnades me räägime, kui keskkonnateadlikud ja rohemõtteviisi pooldajad me oleme – sageli päris siiralt seda ka ise uskudes. Aga samal ajal käsime lastel kohe käed puhtaks pesta, kui küünealused on mullased, ega luba neil rohukõrtki närida. Seda teab ka igaüks, et üle muru ei ole linnakeskkonnas viisakas minna. Ühiskonna normid sõna otseses mõttes hoiavad meid loodusest eemale.