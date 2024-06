Hapukurk! Selles pole mingit kahtlust!

Laod aga kurgid, sõstralehed ja tillivarred purki ning juba järgmisel päeval saad poolfermenteerunud kurki nosima hakata. Mul on sellise kurgi tegemise jaoks imekombel alles jäänud äiapapa käest saadud laia suuga suur viieliitrine klaaspurk. Mida selles nõukaajal müüdi, on mälust pühitud, aga võimalik, et seal lebasid marinaadis kas marineeritud tomatid või midagi sellist. Igatahes see purk on täpselt paraja suurusega, et seal parimas vormis kurke mõne päeva jooksul teha ja siis kohe uus kogus hakkama panna. Mari-Liis Ilover võttis kurkide värskelt soolamise teema suurelt ette ja kirjutab mõni lehekülg edasi ka sellest, kuidas head kurgileent edasi kasutada – head piimhappebakterid on ju seal sees ja puha! Kasulik on seda kasutada kuumutama kujul.