Käsitööburgerite sööjate hulgas ei ole toodete hind kõige määravama tähtsusega

Kiirtoit ehk kiiresti kättesaadav valmis söök võidutseb nii vanamoelise à la carte’i restoranikultuuri üle kui ka võistleb koduse toiduvalmistamisega. Valik on sedavõrd lai, et tooraine kvaliteet ja toidu värskus hakkab aina enam ka ostuotsuseid mõjutama. On terve hulk mainekaid peakokki, kes on oma peamise fookuse suunanud samuti kiirtoiduärisse.